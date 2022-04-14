Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Гайд: как перенести файлы с iPhone на Android

Google выпустила своё приложение для перехода с iPhone на Android
Комментарии

Google выпустила официальное приложение для переноса данных с iPhone на Android под названием «Переход на Android» (Switch to Android). Загрузить программу можно в App Store.

Приложение позволяет перенести контакты, фото, видео, некоторые приложения, сообщения и заметки.

Как перенести файлы с iPhone на Android

  1. Скачать приложение «Переход на Android» в App Store на iPhone.
  2. Запустить программу, нажать «Начать».
  3. Выбрать метод подключения: по проводу USB-C — Lighting или по Wi-Fi.
  4. Выбрать файлы, которые нужно перенести на Android, и нажать «копировать».
  5. Дождаться окончания операции.

Пользователи сообщают, что способ работает отлично и переносит все выбранные файлы. Судя по всему, Google удалось выпустить достойное приложение, которое работает без каких-либо проблем.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022