Google выпустила своё приложение для перехода с iPhone на Android
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Google выпустила официальное приложение для переноса данных с iPhone на Android под названием «Переход на Android» (Switch to Android). Загрузить программу можно в App Store.
Приложение позволяет перенести контакты, фото, видео, некоторые приложения, сообщения и заметки.
Как перенести файлы с iPhone на Android
- Скачать приложение «Переход на Android» в App Store на iPhone.
- Запустить программу, нажать «Начать».
- Выбрать метод подключения: по проводу USB-C — Lighting или по Wi-Fi.
- Выбрать файлы, которые нужно перенести на Android, и нажать «копировать».
- Дождаться окончания операции.
Пользователи сообщают, что способ работает отлично и переносит все выбранные файлы. Судя по всему, Google удалось выпустить достойное приложение, которое работает без каких-либо проблем.
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