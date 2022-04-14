Google выпустила своё приложение для перехода с iPhone на Android

Google выпустила официальное приложение для переноса данных с iPhone на Android под названием «Переход на Android» (Switch to Android). Загрузить программу можно в App Store.

Приложение позволяет перенести контакты, фото, видео, некоторые приложения, сообщения и заметки.

Как перенести файлы с iPhone на Android

Скачать приложение «Переход на Android» в App Store на iPhone. Запустить программу, нажать «Начать». Выбрать метод подключения: по проводу USB-C — Lighting или по Wi-Fi. Выбрать файлы, которые нужно перенести на Android, и нажать «копировать». Дождаться окончания операции.

Пользователи сообщают, что способ работает отлично и переносит все выбранные файлы. Судя по всему, Google удалось выпустить достойное приложение, которое работает без каких-либо проблем.

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