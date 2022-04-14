В Epic Games Store дарят XCOM 2 и Insurmountable

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. С 14 по 21 апреля можно будет бесплатно забрать два проекта: XCOM 2 и Insurmountable.
XCOM 2 представляет собой продолжение культовой стратегии XCOM: Enemy Unknown. Вторая часть во многом лучше оригинала. В игре есть пять классов бойцов с уникальными умениями, свежие игровые механики и новые противники. XCOM 2 — исключительно одиночная игра.
Insurmountable — приключенческий рогалик с процедурно-генерируемыми локациями. В игре есть динамическая система погодных условий, смена дня и ночи и множество испытаний, которые необходимо завершить. Важно помнить, что после смерти персонажа игра начнётся с самого начала.
Следующий бесплатный лот тоже займут две игры: Amnesia: Rebirth и Riverbond.
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