Почти вся DICE работает именно над Battlefield 2042

Судя по всему, разработчики Battlefield 2042 не оставляют надежды и продолжают работать над улучшением качества шутера. Недавно геймдизайнер DICE Фредерик Драберт отметил, что в команде практически все работают над тем, чтобы сделать проект лучше.
По его словам, работа ведётся во многих областях игры, а на подходе «множество улучшений». DICE не планирует убирать из Battlefield 2042 каких-либо специалистов. Разработчики просто переделывают их, возможно даже с нуля. Несмотря на слова Драберта, аудитория не верит, что Battlefield 2042 когда-нибудь получит приемлемый вид.
Ситуацию с Battlefield 2042 можно назвать настоящим провалом. 13 апреля авторы отложили для игры большой патч до 18 числа. Изначально апдейт должен был выйти в марте. Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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