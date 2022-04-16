Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft думает над добавлением рекламы в бесплатные игры

Microsoft думает над добавлением рекламы в бесплатные игры
Комментарии

Microsoft изучается возможность добавления рекламы в бесплатные игры, сообщило издание Business Insider. При это компания аккуратно подходит к нововведению, чтобы вызвать как можно меньше негативной реакции.

По информации Business Insider, компания Microsoft хочет начать с добавления рекламы на билбордах в гоночной игре. Будет ли интеграция в виде скинов или видеовставок, пока неизвестно.

Лучшие скидки в Steam для России — какие игры стоит купить? Лучшие скидки в Steam для России — какие игры стоит купить?

Источники сообщили, что Microsoft намерена создать торговую площадку. На ней избранные бренды смогут вставлять рекламу в игры, не нарушая при этом геймплей.

Подобная реклама уже появлялась в играх. В 2008 году бывший президент США Барак Обама использовал Burnout Paradise для рекламы выборов. Кроме этого, множество билбордов можно увидеть в спортивных симуляторах вроде FIFA и NBA.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022