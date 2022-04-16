Microsoft думает над добавлением рекламы в бесплатные игры

Microsoft изучается возможность добавления рекламы в бесплатные игры, сообщило издание Business Insider. При это компания аккуратно подходит к нововведению, чтобы вызвать как можно меньше негативной реакции.
По информации Business Insider, компания Microsoft хочет начать с добавления рекламы на билбордах в гоночной игре. Будет ли интеграция в виде скинов или видеовставок, пока неизвестно.
Источники сообщили, что Microsoft намерена создать торговую площадку. На ней избранные бренды смогут вставлять рекламу в игры, не нарушая при этом геймплей.
Подобная реклама уже появлялась в играх. В 2008 году бывший президент США Барак Обама использовал Burnout Paradise для рекламы выборов. Кроме этого, множество билбордов можно увидеть в спортивных симуляторах вроде FIFA и NBA.
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