СМИ: запасов ПК и смартфонов для розничных продаж в РФ хватит до августа-сентября

По данным источников «Известий», запасов ПК и смартфонов для розничных продаж в РФ хватит приблизительно до августа-сентября. Эти подсчёты не учитывают параллельный импорт.

Источники отмечают, что подобный прогноз может быть неверным, если до страны не довезут партии гаджетов, заказанных ещё зимой, а также если магазины накроет волна ажиотажного спроса на электронику. Избежать дефицита компьютеров во второй половине 2022 года поможет параллельный импорт. В этом случае партии товаров могут начать поступать из Турции, Казахстана и Узбекистана.

По данным другого источника, запасов iPhone и компьютеров Apple хватит до июня — при текущем уровне спроса. Эксперты отмечают, что из-за выросших цен на технику, а также из-за ажиотажного спроса в конце февраля и начале марта продажи в мае могут резко просесть.

Параллельный импорт также в теории позволит завозить миллионы гаджетов, но здесь встанет вопрос с регулярностью таких поставок. У перекупщиков может попросту не оказаться нужного количества товара. По словам руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, параллельный импорт несёт и свои риски. Например, отсутствие гарантий со стороны производителя, фирменного сервиса, поддержки и невозможности подключить некоторые функции.

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