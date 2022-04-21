«Это наш ответ Halo» — нейросеть выпустила обзор классической Resident Evil 2

Нейросети продолжают захватывать мир и уже способны выпускать обзоры на видеоигры. Пользователь под ником nomad bones выложил ролик, в котором ИИ обозревает культовую Resident Evil 2. Причём довольно успешно.
Конечно, частенько проскакивают несуразицы в духе «в игре встречаются монстры, управляемые искусственным интеллектом и взаимодействующие с игроком посредством социальных сетей». Но в целом обзор напоминает шуточную рецензию с нотками сюрреализма. Нейросети удалось рассказать о тонкостях игрового процесса и даже дать игрокам несколько советов в духе «запоминайте имена дверей».
На канале nomad bones можно посмотреть и другие обзоры от искусственного интеллекта. В том числе — на GTA: Vice City и Doom.
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