Источники: Valve возобновила выплаты разработчикам из России

После начала санкций Valve технически не могла проводить платежи разработчикам из России и Беларуси, однако компания обещала найти обходные варианты. И, как сообщает портал App2Top, она нашла — со вчерашнего дня выплаты возобновились.

Теперь команды могут получать средства, внеся данные о зарубежном банке-посреднике: нужен SWIFT-код, страна, населённый пункт и юридический адрес. Всё это можно получить в основном подразделении своего банка. Однако подобное невозможно с банками под санкциями — ВТБ, «Сбербанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Совкомбанк» и «Открытие».

Если разработчики внесут данные до 24 апреля, то получат все заработки до 31 марта уже в течение недели. В ином случае придётся ждать до конца мая.