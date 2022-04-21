Игры Capcom продаются даже слишком хорошо

Игры Capcom сейчас так хорошо продаются, что издатель решил пересмотреть свои ожидания от квартального отчёта. Почти все недавние новинки компании показали себя лучше, чем планировала компания.

В первую очередь отличились Resident Evil: Village и Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Именно из-за их успеха издатель решил повысить свои ожидания по итогам квартального отчёта. Уверенности в решении дал релиз Monster Hunter Rise на ПК.

Уже 30 июня для Monster Hunter Rise выпустят дополнение Sunbreak, а в обозримом будущем ожидается расширение для Resident Evil: Village — о нём вообще ничего неизвестно.

Вдобавок более старые игры продолжают активно продаваться: это и ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3, и Resident Evil 7, и Devil May Cry 5. Кстати, до конца года Capcom бесплатно обновит сразу три части Resident Evil. Это наверняка подстегнёт продажи.