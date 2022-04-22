OnlyFans заморозил аккаунты авторов контента из России
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Представители сервиса OnlyFans заявили о заморозке аккаунтов создателей контента из России на неопределённый срок. В компании также приостановят обслуживание аккаунтов, которые получали выплаты из РФ.
В OnlyFans искали способы продолжить обслуживание авторов, однако не нашли подходящих вариантов на фоне ужесточения санкций против России и российских банков. Компания не рассказала, когда именно планирует вернуться на отечественный рынок.
OnlyFans — сервис, где авторы выкладывают различный контент, а пользователи могут платно подписываться на них. Наибольшую популярность платформа набрала за счёт создателей контента «18+».
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