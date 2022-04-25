Подробности iPhone 14: отказ от mini-версии и улучшенная камера

Авторитетное издание Bloomberg поделилось информацией об iPhone 14 со ссылкой на свои источники. Выбрали главное из материала.
Как всегда, новые iPhone 14 поступят в продажу осенью, анонсируют их в сентябре-октябре. Apple решила полностью отказаться от модели mini. Компанию не устраивают относительно низкие продажи «небольших» смартфонов, особенно — в Китае. Однако новых моделей всё равно будет четыре:
- iPhone 14 — с экраном в 6,1 дюйма.
- iPhone 14 Pro — с экраном в 6,1 дюйма.
- iPhone 14 Max — с экраном в 6,7 дюйма.
- iPhone 14 Pro Max — с экраном в 6,7 дюйма.
Предположительный дизайн iPhone 14 Pro
Bloomberg отмечает, что в Pro-версиях не будет знаменитой «чёлки». Вместо неё аккуратный таблеточный вырез для фронтальной камеры и для Face ID. В «прошках» также появятся широкоугольная камера на 48 Мп и процессоры A16. В обычных iPhone 14 останутся камера на 12 Мп с чипами A15.
Официальные подробности о новых смартфонах Apple, скорее всего, появятся не раньше осени.
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