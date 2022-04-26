Хакеры украли $ 3 млн у владельцев NFT с обезьянами

Недавно у владельцев NFT случился небольшой инцидент. Официальный аккаунт Bored Ape Yacht Club, известный токенами с обезьянами, сообщил о взломе своих страниц в нескольких социальных сетях. В результате этого злоумышленники украли токены на $ 3 млн (примерно 220 млн рублей).

Издание Vice обратило внимание, что пользователям пришло сообщение от лица Bored Ape Yacht Club. В нём предлагали получить доступ к новым NFT раньше других, притом дизайн сайта сделали идентичным оригиналу. Из-за этого владельцы NFT поверили и перешли по ссылке. После этого содержимое криптокошельков оказалось у злоумышленников.

Согласно данным, было украдено больше 100 токенов на сумму в $ 3 млн. В данный момент всё стабилизировалось, однако в компании негодуют, как взломщикам вообще удалось обойти систему защиты и двухфакторную аутентификацию. Получат ли компенсацию пострадавшие, неизвестно.

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