В Fortnite добавят ещё двух героев Street Fighter

26 апреля Epic Games объявила, что в Fortnite появятся бойцы из файтинга Street Fighter. В королевскую битву вступят Бланка и Сакура. Героев решили добавить в честь 35-летия франшизы.
Экипировка и аксессуары Бланка и Сакуры появятся 29 апреля в магазине предметов. В снаряжение Бланка войдут: эмоция «Прыжок Бланки», украшение на спину «Бланка-чан» и кирка «Фруктовый шашлычок». Альтернативным стилем станет костюм «Модный».
Сакура же сможет порадовать стилем «Спортивная Сакура», эмоцией «Победный танец Сакуры», украшением на спину «Автомат с игрушкой», киркой «Трофей чемпионата» и дельтапланом «Отпугиватель насекомых».
Также будет возможность получить эксклюзивный экран загрузки «Бонусный уровень». Для его получения необходимо принять участие в одном из двух вариантов кубка Бланки и Сакуры: для Android, который пройдёт 27 апреля, или для всех платформ, который состоится 28 числа.
Вот и сам экран
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