В EGS дарят сюрреалистичную Paradigm и забавную Just Die Already
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28 апреля Epic Games обновила еженедельную раздачу игр. До 5 мая можно забрать две игры: Just Die Already от создателей симулятора козла и Paradigm.
Just Die Already — кооперативная песочница, в которой вам и вашим друзьям предстоит сыграть за людей пенсионного возраста. Главная цель — добраться до дома престарелых и попытаться выжить в череде безумных испытаний на прочность.
Paradigm представляет собой сюрреалистическое приключение, в котором главная роль досталась мутанту по имени Парадигма. Мутанта будет преследовать прошлое в виде модифицированного ленивца. В описании игры отмечается 2D-графика в стиле Pixar и Fallout.
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