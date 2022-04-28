В EGS дарят сюрреалистичную Paradigm и забавную Just Die Already

28 апреля Epic Games обновила еженедельную раздачу игр. До 5 мая можно забрать две игры: Just Die Already от создателей симулятора козла и Paradigm.

Just Die Already — кооперативная песочница, в которой вам и вашим друзьям предстоит сыграть за людей пенсионного возраста. Главная цель — добраться до дома престарелых и попытаться выжить в череде безумных испытаний на прочность.

Paradigm представляет собой сюрреалистическое приключение, в котором главная роль досталась мутанту по имени Парадигма. Мутанта будет преследовать прошлое в виде модифицированного ленивца. В описании игры отмечается 2D-графика в стиле Pixar и Fallout.

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