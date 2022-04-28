98% акционеров Activision Blizzard согласились на сделку с Microsoft
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Акционеры Activision Blizzard ожидаемо согласились на сделку с Microsoft — «за» проголосовали 98% из их числа. Ситуацию прокомментировал генеральный директор издательства Бобби Котик.
Сегодня подавляющее число наших акционеров проголосовали за идею, что вместе с Microsoft мы сможем предоставлять нашим игрокам больше ценного контента.
Также он отметил, что сделка — отличная возможность дальше создавать более приятную, уважительную и инклюзивную рабочую среду. Сделку хотят закрыть к 30 июня 2023 года, а общая сумма составляет почти $ 70 млрд — по $ 95 за одну акцию.
Однако аналитики и эксперты рынка ожидают, что покупка всё ещё может сорваться из-за проверки Федеральной торговой комиссии США. Не так давно именно она забраковала сделку NVIDIA и ARM.
Новость по темеВ США могут запретить сделку Microsoft и Activision Blizzard
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