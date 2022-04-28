98% акционеров Activision Blizzard согласились на сделку с Microsoft

Акционеры Activision Blizzard ожидаемо согласились на сделку с Microsoft — «за» проголосовали 98% из их числа. Ситуацию прокомментировал генеральный директор издательства Бобби Котик.

Сегодня подавляющее число наших акционеров проголосовали за идею, что вместе с Microsoft мы сможем предоставлять нашим игрокам больше ценного контента.

Также он отметил, что сделка — отличная возможность дальше создавать более приятную, уважительную и инклюзивную рабочую среду. Сделку хотят закрыть к 30 июня 2023 года, а общая сумма составляет почти $ 70 млрд — по $ 95 за одну акцию.

Однако аналитики и эксперты рынка ожидают, что покупка всё ещё может сорваться из-за проверки Федеральной торговой комиссии США. Не так давно именно она забраковала сделку NVIDIA и ARM.