В США могут запретить сделку Microsoft и Activision Blizzard

Аналитики ожидают, что Федеральная торговая комиссия США запретит Microsoft приобрести Activision Blizzard, даже несмотря на одобрение со стороны инвесторов и других органов власти. Об этом сообщает Bloomberg.
Сделку будет рассматривать ФТК под руководством Лины Хан. Её команда тщательно изучает крупные сделки IT-компаний. К примеру, именно под её председательством NVIDIA не позволили приобрести гиганта ARM. Вдобавок она же возобновила антимонопольное дело против Meta* о надобности разделить владельцев WhatsApp и «Инстаграм»**.
Вместе с этим ФТК может затянуть рассмотрение сделки настолько, что буквально вынудит Microsoft или Activision Blizzard отказаться от сделки. нечто похоже как раз произошло с NVIDIA и ARM. Инвесторы, кстати, также не уверены в сделке — это видно по стоимости Activision Blizzard на бирже, которая сейчас на 25% ниже предложенной Microsoft цены.
Однако не все боятся за срыв сделки. Кто-то отмечает, что Хан не очень знакома с игровой индустрией, поэтому может не увидеть какие-то серьёзные антимонопольные нарушения в грядущей сделке.
Акционеры Activision Blizzard проголосуют уже 30 апреля. Ожидается, что они примут предложение Microsoft. Затем дело начнёт рассматривать Федеральная торговая комиссия. Корпорация планирует закончить сделку до лета 2023 года.
*Meta признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.
**«Инстаграм» запрещён в России.
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