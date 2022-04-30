Sony ожидает возвращения Джона Уоттса для продолжения «Человека-паука: Нет пути домой»

Джон Уоттс объявил, что не возьмётся за съёмки «Фантастической четвёрки» для Marvel Studios, поскольку устал от работы над супергеройскими фильмами. Однако в Sony ожидают возвращения постановщика для съёмок продолжения «Человека-паука: Нет пути домой». Об этом сообщает Deadline.

Sony и продюсеры «Человека-паука» ясно дали понять, что они ожидают возвращения Уоттса с Томом Холландом и Зендаей к продолжению.

Уоттс официально не уходил из «Человека-паука», однако желание режиссёра отдохнуть намекает, что новый фильм с Томом Холландом выйдет нескоро. Картины первой трилогии выходили с разницей в пару лет.

Следующим проектом Джона Уоттса станет лента для Apple с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом. При этом сначала фильм должны показать в кинотеатрах, после чего он появится в сервисе Apple TV+.