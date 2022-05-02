Мобильную Apex Legends запустят уже в этом месяце

Студия Respawn объявила, что мобильную Apex Legends выпустят во всём мире уже в мае 2022 года. Королевская битва будет доступна на устройствах с системами iOS и Android.
Мобильная Apex Legends станет бесплатной и предложит игрокам собственные боевые пропуска и косметические предметы. Вещи, которые влияют на геймплей, продавать не будут.
Respawn сообщила, что игру и эксклюзивный контент создавали с нуля специально для мобильных устройств. Это позволит Apex Legends для смартфонов быть похожей на оригинальную королевскую битву и в то же время добавить ощущение новизны.
На старте в мобильной Apex Legends появится десять героев, среди которых будут Рэйф, Октейн, Бладхаунд и Патфайндер. Из карт на старте дадут сыграть на «Краю света» и «Каньоне Кингс».
Авторы Apex Legends Mobile обещают рассказать много новых подробностей в ближайшие недели. Пока известно, что появятся привычная королевская битва и ранговые матчи, но будут и эксклюзивные режимы для мобильных устройств.
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