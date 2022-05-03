В Steam началась крупная распродажа рогаликов. Покупать можно и в России
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В Steam стартовала крупная распродажа под названием «Рогалики без конца». В акционный список попали проекты жанра roguelike, а также метроидвании и «соулслайк»-экшены. Мы собрали самые интересные предложения, которые можно купить и в России. Как именно это сделать, мы сообщали в отдельном гайде.
Интересные предложения на распродаже «Рогалики без конца»
- Dead Cells — 299 рублей (вместо 499 рублей)
- Death's Door — 329 рублей (вместо 549 рублей)
- Hollow Knight — 139 рублей (вместо 349 рублей)
- Nioh: Complete Edition — 232 рубля (вместо 930 рублей)
- Rogue Legacy 2 — 372 рубля (вместо 465 рублей)
- «Черная Книга» — 359 рублей (вместо 599 рублей)
- Noita — 217 рублей (вместо 435 рублей)
- Children of Morta — 162 рубля (вместо 465 рублей)
- Slay the Spire — 186 рублей (вместо 465 рублей)
С полным списком предложений можно ознакомиться на специальной странице. Акция продлится до 9 мая 20:00 мск.
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