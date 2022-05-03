В Steam началась крупная распродажа рогаликов. Покупать можно и в России

В Steam стартовала крупная распродажа под названием «Рогалики без конца». В акционный список попали проекты жанра roguelike, а также метроидвании и «соулслайк»-экшены. Мы собрали самые интересные предложения, которые можно купить и в России. Как именно это сделать, мы сообщали в отдельном гайде.

Интересные предложения на распродаже «Рогалики без конца»

С полным списком предложений можно ознакомиться на специальной странице. Акция продлится до 9 мая 20:00 мск.

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