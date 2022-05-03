Авторы Call of Duty: Warzone не обещают перенести все предметы игроков в сиквел

Ещё в феврале Activision анонсировала Call of Duty: Warzone 2. В данный момент игра в активной разработке, однако некоторые фанаты обеспокоены тем, смогут ли они перенести свои косметические предметы в сиквел.

Судя по всему, сами авторы ещё не до конца уверены в такой возможности. Издание GameSpot обратило внимание, что журналист издания The Washington Post пообщался с разработчиками Warzone. В основном они обсуждали грядущее появление Годзиллы и Конга, однако затронули перенос предметов в Warzone 2.

По словам разработчиков, полноценно перенести все предметы оказалось сложнее, чем они думали. Обычно игры серии Call of Duty поддерживали пару лет, однако для Warzone выходят постоянные обновления, сама игра постепенно расширяется. По большей части это уже вопрос технический.

Call of Duty: Warzone доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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