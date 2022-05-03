Создание Crysis 4 возглавил директор Hitman 3

Компания Crytek объявила, что к студии присоединился Маттиас Энгстрём, который был директором Hitman 3. Он возглавит разработку Crysis 4, которую анонсировали в начале этого года.
Crysis 4 находится на ранней стадии разработки, и студия всё ещё набирает сотрудников для создания шутера. Каких-либо подробностей про сюжет и тем более геймплей пока что нет.
Ранее Crytek рассказала, что ранний анонс связан с желанием услышать пожелания фанатов Crysis. Игра станет полноценной новой частью, а не ответвленнием, а разработчики называют её «настоящим шутером нового поколения».
С помощью Crysis 4 авторы планируют вернуться в высшую лигу игровой индустрии. Последняя часть серии вышла в 2013 году и не оправдала ожиданий Crytek и EA. В прошлом году студия выпустила ремастер трилогии.
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