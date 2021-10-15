Трилогия ремастеров Crysis вышла на PlayStation, Xbox, Nintendo и ПК

Сrytek выпустила Crysis Remastered Trilogy — переиздание оригинальной трилогии Crysis. Релиз состоялся на всех актуальных платформах:

Обладателям консолей нового поколения доступны HD-текстуры, динамическое разрешение вплоть до 4K при 60 кадрах, а также улучшенное освещение и детализация персонажей.

Специалисты Digital Foundry уже протестировали вторую часть. На PS4 и Xbox One теперь стабильные 30 кадров при стабильной подаче кадров (у первой части с этим проблемы) в разрешении 1080р и 900р соответственно.

При этом разработчики в этот раз не стали переделывать арт — лишь улучшили то, что уже было. По мнению DF, Crysis Remastered Trilogy — лучший способ ознакомиться с серией.

Crysis — серия научно-фантастических шутеров про бойца особого назначения в нанокостюме, который даёт ему значительное преимущество перед противниками. Он может становится невидимым, усиливать броню, ускоряться и тому подобное.

Оригинальную трилогию высоко оценили критики и игроки, особенно отмечая песочницу первой части и невероятно красивый разрушенный Нью-Йорк второй.​