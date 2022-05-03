В России вновь заработал PS Plus — бесплатные игры теперь можно забрать

Сегодня подписчики PS Plus в России столкнулись с ошибками, из-за которых не получалось забрать бесплатные игры мая. Sony, судя по всему, устранила затруднения, и проекты вновь можно получить.
О возможности забрать бесплатные игры по подписке сообщили пользователи соцсетей. Наша проверка показала, что ошибки больше не возникают и проекты можно получить обычным способом или через поиск.
Некоторые пользователи рассказали, что до сих пор возникают ошибки на PS4. В тоже время у других бесплатные игры мая добавляются без проблем. Возможно, затруднения устранят постепенно, но в комментариях также рекомендуют изменить дату системы на 2021 год.
В мае подписчикам PS Plus доступны бесплатно FIFA 22 и Tribes of Midgard для PS4 и PS5, а также Curse of the Dead Gods для PS4.
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