Стала известна стоимость всех тарифов нового PS Plus для России

Нам удалось узнать, сколько будет стоить новая подписка Sony в стране.

22 июня ожидается запуск нового PlayStation Plus, который разделили на три тарифа. Официально о цене подписок для России не распространяются, однако мы нашли способ выяснить её.

Важно отметить, что в момент запуска цена всё же может отличаться — например, на фоне происходящий событий Sony может провести перерасчёт магазина. Вдобавок цены актуальны именно для покупки напрямую в PS Store, тогда как в других магазинах они могут быть выше.

Прямо сейчас немногочисленные запасы PS Plus в рознице продают куда дороже официальной цены — примерно за 4499 рублей вместо 3299 рублей. На сером рынке ситуация ещё печальнее: от 5000 до 9000 за год подписки.

PS Plus Essential

В России — «PS Plus Основной».

Наполнение: три бесплатные игры в месяц (одна для PS5 и две для PS4), доступ к онлайну в платных играх, дополнительные скидки, облачные сохранения и коллекция PS Plus Collection (19 игр).

1 месяц — 529 рублей

3 месяца — 1399 рублей

12 месяцев — 3299 рублей.

PS Plus Extra

В России — «PS Plus Экстра»

Всё из PS Plus Essential, а также каталог из нескольких сотен игр для PS4 и PS5.

1 месяц — 729 рублей

3 месяца — 2139 рублей

12 месяцев — 5299 рублей.

PS Plus Deluxe

В России — «PS Plus Люкс»

Всё из Essential и Extra, а также триалы новинок и каталог классических игр с PS1, PS2 и PSP.

1 месяц — 805 рублей

3 месяца — 2599 рублей

12 месяцев — 6049 рублей.

Запуск новых тарифов PS Plus в России ожидается вместе с Европой — 22 июня. Хоть сервис должен запуститься в стране, официальные возможности перейти на новые тарифы могут быть ограничены сложностями со внесением средств на кошелёк, если к тому времени Sony не успеет полноценно вернуться в регион.

Ранее компания подтвердила, что текущие подписчики PS Plus автоматически перейдут на тариф PS Plus Essential, но при желании смогут доплатить и перейти на уровни выше — Extra или Deluxe.