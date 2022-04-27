Стала известна стоимость всех тарифов нового PS Plus для России

22 июня ожидается запуск нового PlayStation Plus, который разделили на три тарифа. Официально о цене подписок для России не распространяются, однако мы нашли способ выяснить её.
Важно отметить, что в момент запуска цена всё же может отличаться — например, на фоне происходящий событий Sony может провести перерасчёт магазина. Вдобавок цены актуальны именно для покупки напрямую в PS Store, тогда как в других магазинах они могут быть выше.
PS Plus Essential
В России — «PS Plus Основной».
Наполнение: три бесплатные игры в месяц (одна для PS5 и две для PS4), доступ к онлайну в платных играх, дополнительные скидки, облачные сохранения и коллекция PS Plus Collection (19 игр).
- 1 месяц — 529 рублей
- 3 месяца — 1399 рублей
- 12 месяцев — 3299 рублей.
PS Plus Extra
В России — «PS Plus Экстра»
Всё из PS Plus Essential, а также каталог из нескольких сотен игр для PS4 и PS5.
- 1 месяц — 729 рублей
- 3 месяца — 2139 рублей
- 12 месяцев — 5299 рублей.
PS Plus Deluxe
В России — «PS Plus Люкс»
Всё из Essential и Extra, а также триалы новинок и каталог классических игр с PS1, PS2 и PSP.
- 1 месяц — 805 рублей
- 3 месяца — 2599 рублей
- 12 месяцев — 6049 рублей.
Запуск новых тарифов PS Plus в России ожидается вместе с Европой — 22 июня. Хоть сервис должен запуститься в стране, официальные возможности перейти на новые тарифы могут быть ограничены сложностями со внесением средств на кошелёк, если к тому времени Sony не успеет полноценно вернуться в регион.
Ранее компания подтвердила, что текущие подписчики PS Plus автоматически перейдут на тариф PS Plus Essential, но при желании смогут доплатить и перейти на уровни выше — Extra или Deluxe.
- 27 апреля 2022
-
14:53
-
14:46
-
14:25
-
13:49
-
13:44
-
13:40
-
13:05
-
12:55
-
12:37
-
12:15
-
11:53
-
11:20
-
10:51
-
10:21
-
09:51
-
09:23
-
08:52
-
08:23
-
02:22
- 26 апреля 2022
-
22:26
-
21:42
-
20:48
-
20:29
-
19:51
-
19:48
-
19:08
-
18:22
-
18:22
-
17:49
-
17:34
-
17:33
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:08