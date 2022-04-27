FIFA 22 и ещё две бесплатные игры в майском PS Plus

Sony анонсировала подборку бесплатных игр для PS Plus на май, где ожидаемо подтвердилась недавняя утечка. Хедлайнером действительно стала FIFA 22 — причём в версиях и для PS5, и для PS4.
FIFA 22 (PS5, PS4)
Оценки критиков — 77 баллов. Рейтинг Steam — 79%.
Главный футбольный симулятор, особенно на фоне провальной eFootball от Konami. Масса режимов и бесконечное множество команд, однако уже без представителей из России и Беларуси. Их недавним патчем удалили.
Tribes of Midgard (PS5, PS4)
Оценки критиков — 75 баллов. Рейтинг Steam — 76%.
Необычная смесь стратегии, экшена и выживача. Одновременно пытаться защититься от наступающего конца света в скандинавском сеттинге могут аж 10 друзей.
Curse of the Dead Gods (PS4)
Оценки критиков — 78 баллов. Рейтинг Steam — 87%.
Отличный диаблоид со стильным визуалом, где подземелья каждый раз создаются случайным образом.
Игры станут доступны для активации уже 3 мая, а следующую подборку анонсируют 1 июня, уже после начала развёртывания новых тарифов PS Plus.
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