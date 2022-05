Мы нашли, как активировать бесплатные игры для PS Plus в России

Sony вновь не позволяет напрямую забирать бесплатные игры для подписчиков PS Plus в России, однако мы нашли возможность частично обойти ограничения. Способ работает только на PS5 и даст активировать только две игры — FIFA 22 и Tribes of Midgard.

Заходим в раздел PS Plus и открываем страницу FIFA 22. После этого опускаемся вниз, где представлен выбор разных изданий — выбираем то, что бесплатно по PS Plus. Оно добавляется в библиотеку. Аналогичное проворачиваем с Tribes of Midgard.

Выбор изданий выглядит так

После этого возвращаемся в раздел PS Plus и ищем разные бесплатные бонусы — например, для World of Warships. Его также добавляем кнопкой «0 RUB». Все три позиции оказываются в корзине, после чего нажимаем «Заказ и оплата». Транзакция пройдёт, а вы получите две игры из PS Plus.

К сожалению, способ активировать Curse of the Dead Gods мы пока не обнаружили.

Некоторые даже с этим способом не могут активировать игры. С чем это связано, неизвестно.