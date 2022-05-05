Леонардо Бонуччи возглавил 33-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 33-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи с рейтингом 87. Рядом с ним расположился защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро с 87 баллами.
Лучшие карточки 33-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Леонардо Бонуччи — 87
- Кристиан Ромеро — 87
- Дрис Мертенс — 86
- Кристиан Гюнтер — 86
- Хосе Луис Моралес — 86
- Ришарлисон — 84
- Андреа Белотти — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 11 мая. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее в FIFA 22 появился кроссплей. Теперь игроки с PlayStation 5 могут сыграть с пользователями Xbox Series и Google Stadia в онлайн-матчах и «Сезонах»
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