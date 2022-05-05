Леонардо Бонуччи возглавил 33-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 33-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи с рейтингом 87. Рядом с ним расположился защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро с 87 баллами.

Лучшие карточки 33-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Леонардо Бонуччи — 87

Кристиан Ромеро — 87

Дрис Мертенс — 86

Кристиан Гюнтер — 86

Хосе Луис Моралес — 86

Ришарлисон — 84

Андреа Белотти — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 11 мая. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее в FIFA 22 появился кроссплей. Теперь игроки с PlayStation 5 могут сыграть с пользователями Xbox Series и Google Stadia в онлайн-матчах и «Сезонах»

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