Криштиану Роналду попал в список номинантов на лучшего игрока апреля АПЛ в FIFA 22
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EA Sports начала голосование за лучшего игрока английской Премьер-лиги за апрель 2022 года в FIFA 22 Ultimate Team. В список вошли:
- Криштиану Роналду — «Манчестер Юнайтед»
- Сон Хын Мин — «Тоттенхэм»
- Кевин Де Брёйне — «Манчестер Сити»
- Габриэл Жезус — «Манчестер Сити»
- Тьяго Алькантара — «Ливерпуль»
- Леандро Троссард — «Брайтон»
- Бруну Гимараеш — «Ньюкасл»
- Нейтан Коллинз — «Бёрнли»
Проголосовать может любой желающий на официальном сайте. По итогам голосования победитель получит специальную карточку в Ultimate Team с усиленными характеристиками. Лучшим футболистом прошлого месяца стал нападающий «Тоттенхэтма» Гарри Кейн.
Ранее EA выпустила 33-ю команду неделю. Её возглавил защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.
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