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Криштиану Роналду попал в список номинантов на лучшего игрока апреля АПЛ в FIFA 22

Криштиану Роналду попал в список номинантов на лучшего игрока апреля АПЛ в FIFA 22
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EA Sports начала голосование за лучшего игрока английской Премьер-лиги за апрель 2022 года в FIFA 22 Ultimate Team. В список вошли:

  • Криштиану Роналду — «Манчестер Юнайтед»
  • Сон Хын Мин — «Тоттенхэм»
  • Кевин Де Брёйне — «Манчестер Сити»
  • Габриэл Жезус — «Манчестер Сити»
  • Тьяго Алькантара — «Ливерпуль»
  • Леандро Троссард — «Брайтон»
  • Бруну Гимараеш — «Ньюкасл»
  • Нейтан Коллинз — «Бёрнли»

Проголосовать может любой желающий на официальном сайте. По итогам голосования победитель получит специальную карточку в Ultimate Team с усиленными характеристиками. Лучшим футболистом прошлого месяца стал нападающий «Тоттенхэтма» Гарри Кейн.

Ранее EA выпустила 33-ю команду неделю. Её возглавил защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

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