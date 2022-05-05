Криштиану Роналду попал в список номинантов на лучшего игрока апреля АПЛ в FIFA 22

EA Sports начала голосование за лучшего игрока английской Премьер-лиги за апрель 2022 года в FIFA 22 Ultimate Team. В список вошли:

Криштиану Роналду — «Манчестер Юнайтед»

Сон Хын Мин — «Тоттенхэм»

Кевин Де Брёйне — «Манчестер Сити»

Габриэл Жезус — «Манчестер Сити»

Тьяго Алькантара — «Ливерпуль»

Леандро Троссард — «Брайтон»

Бруну Гимараеш — «Ньюкасл»

Нейтан Коллинз — «Бёрнли»

Проголосовать может любой желающий на официальном сайте. По итогам голосования победитель получит специальную карточку в Ultimate Team с усиленными характеристиками. Лучшим футболистом прошлого месяца стал нападающий «Тоттенхэтма» Гарри Кейн.

Ранее EA выпустила 33-ю команду неделю. Её возглавил защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

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