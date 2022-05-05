В EGS раздают стратегию по освоению Марса Terraforming Mars

Epic Games обновила еженедельную раздачу игр в своём цифровом магазине. С 5 по 12 мая можно забрать стратегию Terraforming Mars.
Terraforming Mars — стратегия по мотивам настольной игры, в которой предстоит колонизировать Марс и обустроить его для полноценной жизни. Во время игры будет необходимо следить за ресурсами и тратить их на инновационные технологии, которые помогут создать пригодную для жизни атмосферу. Попробуйте заселить Марс полностью!
Также в игре есть небольшие сюжетные вставки, которые позволят следить за историей. Ещё выделяется отличное музыкальное сопровождение.
Следующий бесплатный лот займёт рисованная экшен-адвенчура Jotun: Valhalla Edition и Prey. Последнюю, правда, не дадут активировать на российские учётные записи из-за приостановки продаж продукции Bethesda.
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