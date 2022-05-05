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Прости, но ты в России: Prey не подарят россиянам

В Epic Games Store подарят Prey, но не для России
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В Epic Games Store обновился список бесплатных игр — оказывается, через неделю раздадут ещё и перезапуск Prey вместе с дополнением Mooncrash. Однако россиянам халяву просто так забрать не получится.

Как и в случае с Total War: Warhammer, придётся создавать новую учётную запись другого региона, иначе не получится даже открыть страницу шутера, не говоря уже об активации. В апреле мы уже рассказывали, как забрать игру с нового аккаунта — ознакомиться с инструкцией можно тут. Через неделю мы подготовим аналогичный материал и для Prey.

Prey ранее уже раздавали в Epic Games Store. Это повторная акция.

Игры Bethesda скрыли для россиян на фоне санкций из-за спецоперации на Украине. Их нельзя ни купить, ни активировать во время бесплатных раздач. Некоторые магазины и вовсе приостановили транзакции.

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