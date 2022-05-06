Счета Dell арестовали на 778 млн рублей. Ранее фирма ушла из России

Ещё в конце февраля 2022 года компания Dell свернула деятельность на территории России. Издание «Коммерсантъ» обратило внимание, что суд арестовал счета российской структуры американского производителя Dell. Сумма составила 778 млн рублей.

По словам юристов, это связано с тем, что Dell прекратила оказывать услуги по технической поддержке облачных сервисов. Не исключено, что аналогичные меры могут применить против других иностранных IT-компаний, у которого в России есть юридические лица.

Принять обеспечительные меры. Наложить арест на имущество и денежные средства, в том числе денежные средства, которые будут поступать на все открытые банковские счета ООО «Делл» в размере 778,5 млн рублей. Выдать исполнительный лист. Определение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

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