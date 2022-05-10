В Halo Infinite можно получить награды по сериалу Halo

В Halo Infinite с сегодняшнего дня можно получить награды, которые вдохновлены сериалом по франшизе от Paramount Plus. Это станет первым кроссовером между игрой и шоу.

Для получения преметов по сериалу Halo не нужно выполнять печально известные испытания в мультиплеере шутера. Игрокам досточно зайти в Halo Infinite, после чего можно забрать награды, среди которых четыре эмблемы и два амулета для оружия.

Премьера сериала Halo состоялась 24 марта в Paramount Plus и стала рекордной для сервиса. В первом сезоне будет 9 серий, последняя из которых выйдет 19 мая. Шоу уже продлили на второй сезон.

Недавно в Halo Infinite стартовал второй сезон под названием Lone Wolves. В нём появились новые карты и режимы, включая небольшую королевскую битву.

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