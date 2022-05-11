BioWare отреагировала на слухи о возвращении Шепарда в новой Mass Effect
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10 мая мы сообщили, что в новой Mass Effect может появиться Шепард. Более того, ему даже может достаться важная роль, поскольку упоминание героя случайно появилось на сайте BioWare в описании плаката.
Геймдизайнер новой Mass Effect Майкл Гэмбл ответил фанатам, которые закидали его вопросами про появление Шепарда. Похоже, ждать героя в проекте точно не стоит. По крайней мере, Гэмбл намекнул именно на это и назвал ситуацию ошибочной.
Оригинальный текст был написан людьми, которые руководят магазином и не знакомы с самой игрой.
Новая Mass Effect находится на начальном этапе производства. Пока что неизвестна даже приблизительная дата выхода проекта.
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