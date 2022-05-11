Мобильную Apex Legends запустят 17 мая, но не в России

Respawn наконец-то назвала дату выхода мобильной версии Apex Legends. Королевская битва выйдет на iOS и Android уже 17 мая, однако официально в России игра не выйдет — по крайней мере, не сейчас.
В анонсирующем ролике первого сезона Apex Legends Mobile появились все играбельные легенды. Геймплейных кадров нет, однако можно оценить постановку и сражения героев. Всего будет 10 легенд, а новичком среди них станет Fade. Его показали в конце.
Respawn говорила, что хочет перенести игровой процесс с консолей и ПК на мобильные устройства без потери качества и экшена. Ожидается, что мобильная Apex Legends, помимо новой легенды, будет получать и другой эксклюзивный контент.
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