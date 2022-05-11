Провал Battlefield 2042 вынудил EA отложить следующую Battlefield

То, что DICE работает над следующей Battlefield, вряд ли станет для кого-то сюрпризом, однако релиз игры решили отложить на год. Об этом сообщают источники инсайдера Тома Хендерсона.

Изначально игру хотели выпустить осенью 2023 года, однако после провала Battlefield 2042 в EA пересмотрели планы. Теперь новую игру хотят выпустить уже к концу 2024 года, поскольку ещё одного провала бренд точно не выдержит.

Причём для EA это по-настоящему сложное решение, ведь в 2023 году не выйдет новая Call of Duty — Activision после провала Call of Duty: Vanguard решила дать следующей после Modern Warfare 2 игре побольше времени на производство.

Для EA было крайне важно выпустить новую Battlefield в этот период, однако сейчас у Battlefield 2042 значительно меньше 10 тысяч активных игроков на всех платформах, поэтому издатель решил не рисковать и более обдуманно приступить к работе над игрой. Параллельно этому надо и Battlefield 2042 исправить.