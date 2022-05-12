Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года

EA объявила дату выхода ремейка Dead Space — 27 января 2023 года для PS5, Xbox Series и ПК. Анонс случился на очередной трансляции с демонстрацией проекта, который на этот раз был посвящён внешнему виду хоррора.
Во время эфира рассказали, что старательно воссоздавали пугающую атмосфера оригинала — для этого они придерживались трёх ключевых слов: «хоррор», «погружение» и «обжитость». То есть весь происходящий ужас должен выглядеть максимально органично и что люди здесь действительно жили. Все объекты, предметы и текстуры воссоздают с нуля — оригинальные наработки служат лишь ориентиром.
Полноценный геймплей впервые покажут лишь спустя полгода — в конце октября.
Ролик про окружение
Эффекты
Модели персонажей и монстров
Работа с освещением
Ремейк Dead Space в целом следует духу ремейка Resident Evil 2 — нас ждёт во многом та же история, однако с учётом многих особенностей современных игр и более поздних частей серии. Управление станет ближе к Dead Space 2, а Айзек будет разговаривать — хоть и редко.
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