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EA раскрыла точную дату выхода ремейка Dead Space

Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года
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EA объявила дату выхода ремейка Dead Space — 27 января 2023 года для PS5, Xbox Series и ПК. Анонс случился на очередной трансляции с демонстрацией проекта, который на этот раз был посвящён внешнему виду хоррора.

Во время эфира рассказали, что старательно воссоздавали пугающую атмосфера оригинала — для этого они придерживались трёх ключевых слов: «хоррор», «погружение» и «обжитость». То есть весь происходящий ужас должен выглядеть максимально органично и что люди здесь действительно жили. Все объекты, предметы и текстуры воссоздают с нуля — оригинальные наработки служат лишь ориентиром.

Полноценный геймплей впервые покажут лишь спустя полгода — в конце октября.

Ролик про окружение

Эффекты

Модели персонажей и монстров

Работа с освещением

Ремейк Dead Space в целом следует духу ремейка Resident Evil 2 — нас ждёт во многом та же история, однако с учётом многих особенностей современных игр и более поздних частей серии. Управление станет ближе к Dead Space 2, а Айзек будет разговаривать — хоть и редко.

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