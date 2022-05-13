4 млн фанатов потребовали выгнать Эмбер Хёрд из сиквела «Аквамена»

4 мая мы сообщали о созданной петиции против участия Эмбер Хёрд в сиквеле «Аквамена». На тот момент петиция собрала 3,5 млн подписей. Сегодня эта цифра перевалила за 4 млн.
Сейчас между бывшими супругами проходят судебные тяжбы. Судя по всему, количество людей, поддерживающих Джонни Деппа увеличивается с каждым днём. Вероятно, 4 млн далеко не предел.
На сайте Change.org также есть петиция с поддержкой Деппа. Люди массового требуют вернуть актёра к роли Джека Воробья. Правда, это вряд ли принесёт какой-нибудь результат.
В первой части «Аквамена» Эмбер Хёрд сыграла Меру — жену Аквамена. Сиквел картины должен выйти 17 марта 2023 года.
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