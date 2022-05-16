На видеокартах GeForce RTX 3000 впервые сняли ограничитель майнинга

Издание PC Gamer обратило внимание, что разработчики сервиса NiceHash объявили о том, что им удалось обойти ограничитель майнинга в видеокартах серии GeForce RTX 3000. Правда, с некоторыми ограничениями.

На свои видеокарты NVIDIA поставила защиту от майнинга Lite Hash Rate (LHR). Именно её и удалось обойти, однако исключением стали модели RTX 3050 и RTX 3080 на 12 ГБ памяти. На них ограничитель по добыче криптовалюты пока не убрали, а на остальных устройствах он снят.

Мы очень рады сообщить вам, что NiceHash QuickMiner (Excavator) — первое программное обеспечение для майнинга с полным снятием ограничения видеокарт с LHR. Если вы используете видеокарты LHR с NiceHash QuickMiner, то сможете получать больше прибыли, чем при использовании любого другого программного обеспечения для майнинга на рынке.

Как отметили в NiceHash, поддержки ОС Linux пока что нет, полное снятие ограничения работает только на Windows. На вопрос о том, как вообще работает стопроцентное снятие ограничения, разработчики ответили, что это своего рода «магия».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!