Fall Guys станет бесплатной уже 21 июня

16 мая известный инсайдер HYPEX сообщил, что уже Fall Guys действительно станет бесплатной игрой 21 июня. Авторы приняли такое решение и будут зарабатывать с проекта с помощью сезонных абонементов.
Сообщается, что в эту же дату состоится релиз тайтла на Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. А ещё 21 июня проект появится в Epic Games Store. В данный момент Fall Guys доступна на PlayStation и ПК, однако только через Steam. Также стало известно, что разработчики уже трудятся над редактором карт и планируют будущие коллаборации с различными франшизами.
Fall Guys представляет собой аркадную королевскую битву, в которой игроки состязаются друг с другом и пытаются достигнуть финиша первыми. Особую популярность проект получил после добавления в PS Plus и благодаря стримерам.
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