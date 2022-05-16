Авторы Apex Legends Mobile показали скиллы нового героя в релизном трейлере

Создатели Apex Legends Mobile представили релизный трейлер в честь скорого выхода королевской битвы. В ролике показали нового персонажа Fade и его способности.

Fade получил пассивное умение «Гиперпространство», которое увеличивает скорость героя в конце скольжения. Тактическое умение «Воспоминание» позволяет вернуться в предыдущую точку через измерения, а способность «Фазовая камера» временно переносит игроков в другой мир. Там они не могут ни наносить, ни получать урон.

В мобильной Apex Legends на запуске появится несколько режимов, среди которых «Командный бой насмерть», «3 на 3», «Королевская битва» и «Быстрый бой».

Релиз Apex Legends на iOS и Android состоится 17 мая, но не в России. Несмотря на это, сайт королевской битвы с описанием героев и режимов доступен на русском языке.

Новость по теме Apex Legends поставила новый рекорд по пиковому онлайну в Steam

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!