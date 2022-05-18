Вышел новый трейлер фильма с Александром Невским — «Нападение на Рио Браво»

Hollywood Storm выпустила новый трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво». Главную роль в картине исполняет Александр Невский, известный российским зрителям благодаря обзорам блогера BadComedian.

События «Нападения на Рио Браво» развернутся где-то в восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет, который также выступил режиссёром картины. Премьера ленты намечена на 2022 год, точной даты пока нет.

Последний на данный момент фильм Невского — «Максимальный удар» — вышел в 2017 году. Вместе с российской звездой в ленте также снялись Дэнни Трехо, Эрик Робертс и Том Арнольд.

Трейлер

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