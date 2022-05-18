Вышел новый трейлер фильма с Александром Невским — «Нападение на Рио Браво»

Hollywood Storm выпустила новый трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво». Главную роль в картине исполняет Александр Невский, известный российским зрителям благодаря обзорам блогера BadComedian.
События «Нападения на Рио Браво» развернутся где-то в восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет, который также выступил режиссёром картины. Премьера ленты намечена на 2022 год, точной даты пока нет.
Последний на данный момент фильм Невского — «Максимальный удар» — вышел в 2017 году. Вместе с российской звездой в ленте также снялись Дэнни Трехо, Эрик Робертс и Том Арнольд.
Трейлер
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 18 мая 2022
-
14:55
-
14:51
-
14:40
-
14:33
-
14:20
-
13:59
-
13:51
-
13:23
-
13:20
-
12:51
-
12:42
-
12:25
-
11:54
-
11:21
-
10:53
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:24
-
02:00
- 17 мая 2022
-
22:05
-
21:19
-
20:37
-
20:05
-
19:42
-
18:55
-
18:23
-
17:43
-
17:32
-
17:09
-
16:38
-
16:26
-
16:09
-
15:52