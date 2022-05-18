Суверенный фонд Саудовской Аравии купил 5% акций Nintendo

Как сообщает Bloomberg, суверенный фонд Саудовской Аравии приобрёл приблизительно 5% акций компании Nintendo. Таким образом страна стала пятым по величине акционером японской организации.
Ранее суверенный фонд Саудовской Аравии уже приобрёл более 5% акций Capcom и корейского издателя онлайн-игр Nexon. А в феврале 2021 года он инвестировал больше $ 3 млрд в EA, Take-Two и Activision Blizzard. Интересно, что до объявления сделки с Microsoft фонд потихоньку терял деньги из-за падения акций Activision.
Общая сумма инвестиций фонда в игровые компании на данный момент превышает $ 4 млрд. Суверенным фондом Саудовской Аравии руководит 36-летний принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.
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