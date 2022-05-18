Слив: Warzone 2 черпает вдохновение из Blackout

Утечки по новым Call of Duty стремительно увеличиваются. Теперь блогер NeroCinema рассказал про королевскую битву Call of Duty: Warzone 2, а его сведения подтвердил инсайдер Том Хендерсон.

Сообщается, что ранняя версия Warzone 2 стала куда больше напоминать «Затмение» (Blackout) — королевскую битву для Call of Duty: Black Ops 4. Речь не только про сам темп и ощущение от геймплея, но и, например, систему инвентаря.

В сумке может уместиться сразу несколько пушек, но для этого предстоит освободить под них место. Возможно, патроны также снова будут занимать место в рюкзаке. Стволы в королевской битве смогут уместить на себе только пять обвесов вместо восьми из первой части.

Ещё Warzone 2 добавит всякие задания, которые предстоит выполнять для получения разных наград. К примеру, захватывать крепости и обезвреживать бомбы.

Основной картой, похоже, вновь станет Верданск — его обновят. Одним из районов станет карта Highrise из оригинальной Modern Warfare 2. Вероятно, её же вернут и в мультиплеер новой части.

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Сиквел Modern Warfare выйдет осенью, тогда как Warzone 2 должна появиться позже. Возможно, уже в начале 2023 года.