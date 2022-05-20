Карим Бензема признан лучшим игроком сезона в FIFA 22

Electronic Arts представила «Команду сезона» Ла Лиги в FIFA 22 в честь окончания чемпионата Испании. Главным героем стал нападающий «Реала» Карим Бензема — его усиленная карточка достигла рейтинга 98. Для сравнения: Криштиану Роналду и Роберт Левандовски получили по 97 баллов. Помимо француза в состав лучших из лучших попали ещё пять одноклубников форварда.

Лучшие карточки «Команды сезона» Ла Лиги в FIFA 22

Карим Бензема («Реал Мадрид») — 98

(«Реал Мадрид») — 98 Лука Модрич («Реал Мадрид») — 97

(«Реал Мадрид») — 97 Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 96

(«Реал Мадрид») — 96 Педри («Барселона») — 96

(«Барселона») — 96 Жоау Феликс («Атлетико Мадрид») — 95

(«Атлетико Мадрид») — 95 Эдер Милитао («Реал Мадрид») — 95

(«Реал Мадрид») — 95 Тибо Куртуа («Реал Мадрид») — 95

(«Реал Мадрид») — 95 Давид Алаба («Реал Мадрид») — 94

(«Реал Мадрид») — 94 Набиль Фекир («Реал Бетис») — 93

(«Реал Бетис») — 93 Жюль Кунде («Севилья») — 93

(«Севилья») — 93 Серхио Каналес («Реал Бетис») — 93

(«Реал Бетис») — 93 Маркос Акунья («Севилья») — 92

(«Севилья») — 92 Рональд Араухо («Барселона») — 92

(«Барселона») — 92 Икер Муньяин («Атлетик Бильбао») — 91

(«Атлетик Бильбао») — 91 Рауль де Томас («Эспаньол») — 90

Футболисты станут доступны в наборах Ultimate Team с 20 мая. Также их можно будет купить на трансферном рынке.

Ранее EA выпустила 11-й патч для FIFA 22. Разработчики наконец-то дали возможность сворачивать игру без наказания в виде автоматического поражения.

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