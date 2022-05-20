Карим Бензема признан лучшим игроком сезона в FIFA 22
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Electronic Arts представила «Команду сезона» Ла Лиги в FIFA 22 в честь окончания чемпионата Испании. Главным героем стал нападающий «Реала» Карим Бензема — его усиленная карточка достигла рейтинга 98. Для сравнения: Криштиану Роналду и Роберт Левандовски получили по 97 баллов. Помимо француза в состав лучших из лучших попали ещё пять одноклубников форварда.
Лучшие карточки «Команды сезона» Ла Лиги в FIFA 22
- Карим Бензема («Реал Мадрид») — 98
- Лука Модрич («Реал Мадрид») — 97
- Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 96
- Педри («Барселона») — 96
- Жоау Феликс («Атлетико Мадрид») — 95
- Эдер Милитао («Реал Мадрид») — 95
- Тибо Куртуа («Реал Мадрид») — 95
- Давид Алаба («Реал Мадрид») — 94
- Набиль Фекир («Реал Бетис») — 93
- Жюль Кунде («Севилья») — 93
- Серхио Каналес («Реал Бетис») — 93
- Маркос Акунья («Севилья») — 92
- Рональд Араухо («Барселона») — 92
- Икер Муньяин («Атлетик Бильбао») — 91
- Рауль де Томас («Эспаньол») — 90
Футболисты станут доступны в наборах Ultimate Team с 20 мая. Также их можно будет купить на трансферном рынке.
Ранее EA выпустила 11-й патч для FIFA 22. Разработчики наконец-то дали возможность сворачивать игру без наказания в виде автоматического поражения.
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