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Карим Бензема признан лучшим игроком сезона в FIFA 22

Карим Бензема признан лучшим игроком сезона в FIFA 22
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Electronic Arts представила «Команду сезона» Ла Лиги в FIFA 22 в честь окончания чемпионата Испании. Главным героем стал нападающий «Реала» Карим Бензема — его усиленная карточка достигла рейтинга 98. Для сравнения: Криштиану Роналду и Роберт Левандовски получили по 97 баллов. Помимо француза в состав лучших из лучших попали ещё пять одноклубников форварда.

Лучшие карточки «Команды сезона» Ла Лиги в FIFA 22

  • Карим Бензема («Реал Мадрид») — 98
  • Лука Модрич («Реал Мадрид») — 97
  • Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 96
  • Педри («Барселона») — 96
  • Жоау Феликс («Атлетико Мадрид») — 95
  • Эдер Милитао («Реал Мадрид») — 95
  • Тибо Куртуа («Реал Мадрид») — 95
  • Давид Алаба («Реал Мадрид») — 94
  • Набиль Фекир («Реал Бетис») — 93
  • Жюль Кунде («Севилья») — 93
  • Серхио Каналес («Реал Бетис») — 93
  • Маркос Акунья («Севилья») — 92
  • Рональд Араухо («Барселона») — 92
  • Икер Муньяин («Атлетик Бильбао») — 91
  • Рауль де Томас («Эспаньол») — 90

Футболисты станут доступны в наборах Ultimate Team с 20 мая. Также их можно будет купить на трансферном рынке.

Ранее EA выпустила 11-й патч для FIFA 22. Разработчики наконец-то дали возможность сворачивать игру без наказания в виде автоматического поражения.

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