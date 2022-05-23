Джордж Мартин: поздравляю людей с Днём благодарения, а они пишут: «Где книга?!»

Культовый писатель Джордж Мартин, автор эпопеи «Песнь льда и пламени», пожаловался на негативные последствия существования интернета. В подкасте Coupledom он с горечью заявил, что его постоянно спрашивают о сроках выхода новой книги в цикле — «Ветра зимы». В том числе и в самые светлые моменты вроде поздравлений с праздниками.

Я понимаю, что «Ветра зимы» запаздывают. Я получаю сотню-другую положительных комментариев, но всё равно найдётся несколько фанатов, которые напомнят мне об этом в блоге или где-нибудь ещё.



Я поздравляю людей с Днём благодарения, а они в ответ пишут: «Плевать на День благодарения, где книга?!»

Мартин отметил, что интернет повысил уровень озлобленности людей, ведь они могут высказываться с крайним негативом полностью анонимно.

Я люблю своих фанатов, но мне кажется, что социальные сети и интернет породили такую озлобленность, с какой я прежде не встречался. Любовь и ненависть очень близки, особенно когда речь идёт об известных франшизах.

К сожалению, в подкасте писатель не раскрыл точные сроки выхода шестой книги цикла. В апреле Мартин заявил, что работа продолжается медленно, но уже скоро будет закончена. В общей сложности автор корпит над произведением около 10 лет.

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