NAVI не смогли победить на PGL Major Antwerp 2022 — у них второе место

Украинская команда Natus Vincere не смогла одержать победу на первом мэйджоре по CS:GO, в итоге заняв второе место. Лидером турнира стала интернациональная команда FaZe Clan.

«Фейзы» выиграли оба матча в гранд-финале: на карте Inferno со счётом 19-16 и на Nuke — 16-10.

За первое место FaZe Clan получит $ 500 тыс., а NAVI — $ 150 тыс. В основной состав Natus Vincere, к слову, входят два украинца и три россиянина: Александр «s1mple» Костылев, Валерий «B1t» Ваховский, Денис «Electronic» Шарипов, Кирилл «Boombl4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий.

Чемпионами прошлого мэйджора стали NAVI — это был первый турнир с 2019 года. Остальные отменяли из-за пандемии, однако осенью 2021-го соревнование всё же провели.