Ubisoft выпустит набор скинов из культовой Yakuza для Rainbow Six Siege

Ubisoft анонсировала набор скинов из культовой серии Yakuza для японских оперативников из Rainbow Six Siege — Echo и Hibana. Для первого будет доступен образ Кадзумы Кирю — главного героя серии. Для второго — перевоплощение в Каору Саяму, героиню из Yakuza 2. При этом авторы, по всей видимости, добавят и оружие с особыми раскрасками в стиле культовой франшизы.

Судя по трейлеру, в «Осаде» также появится скин Горо Мадзимы — одного из важнейших персонажей всей серии. Возможно, это будет элитный образ за отдельную плату.

Наборы в стиле Yakuza будут доступны в Rainbow Six Siege уже 24 мая.

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