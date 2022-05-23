Цифровая премьера «Доктора Стрэнджа 2» может случиться уже 22 июня

Премьера фильма «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» на Disney+ может случиться уже 22 июня, о чём рассказало немецкое подразделение сервиса в Германии.
За три недели проката сиквел уже собрал больше $ 800 млн, обогнав почти все фильмы в период пандемии. Лучше себя показал только «Человек-паук: Нет пути домой». Однако сарафанное радио волшебника оказалось смешанным, многие зрители недовольны картинкой — мы в нашем обзоре разделяем мнение негодующих. В итоге сборы неделя к неделе заметно падают. Аналитики уже не уверены, что сиквел соберёт даже миллиард.
«Человек-паук: Нет пути домой» появился в онлайн-кинотеатрах примерно через три месяца после премьеры в кино, тогда как «Доктор Стрэндж», если информация верна, прибудет в онлайн уже спустя полтора месяца.
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