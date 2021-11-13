Beyond Good & Evil 2 на грани отмены, сообщает инсайдер

Инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о Beyond Good & Evil 2. Приключенческий экшен находится в производственном кризисе с самого начала производства и может вообще не выйти.
Хендерсон сообщил, что разработка Beyond Good & Evil 2 переживает кризис из-за отсутствия творческого направления. Ситуация только ухудшилась с уходом из Ubisoft Мишеля Анселя в сентябре 2020 года. Он был геймдизайнером и сценаристом первой игры, которая вышла в 2003 году.
Ещё хуже то, что Beyond Good & Evil 2 не соответствует текущему видению Ubisoft. Отмена экшена, по словам источников инсайдера, лишь дело времени. Подробнее подтвердить информацию Хендерсон не смог.
Beyond Good & Evil 2 анонсировали в 2017 году. Приключение должно стать приквелом к первой части. Разработчики обещали передать дух оригинала и создать грандиозный мир. С тех по игре выходили редкие геймплейные ролики, но информацию о дате выхода и целевых платформах Ubisoft так и не раскрыла.
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