В Call of Duty: Warzone появится подземка для фаст-тревела

Создатели Call of Duty: Warzone и Vanguard поделились деталями обновления Classified Arms Reloaded, которое выйдет после завершения события с Годзиллой и Кинг-Конгом.
Главным нововведением в королевской битве станет подземка, которая представляет собой систему в шахтах. Перемещаться предстоит при помощи минных тележек и карты, на которой отмечены 14 станций. Некоторые пункты будут недоступны из-за газа, который проходит через вентиляцию. Также можно будет определить, есть ли на остановке враги.
Кроме этого, в Warzone появится перк из Vanguard, благодаря которому получаемый урон уменьшается на 20% во время бега. Добавят и новые жетоны, которые позволят повторно сразиться в ГУЛАГе при неудаче, снова спрыгнуть с самолёта и увеличить скорость передвижения.
Появится и новый режим Champion of Caldera для одиночек, который предложит быстрый бой на 150 человек. В нём будет всего один сужающийся круг. Убийства будут пополнять здоровье и снаряжение, чтобы стимулировать игроков быть агрессивнее.
В Call of Duty: Vanguard с выходом обновления появится карта «Сфера». Её особенностью станут два уровня: сверху игроков ждут деревянные здания и угольная шахта, а под землёй — бетонные туннели и лаборатория.
Среди новых оперативников появится Ким Тхэ-ён, которая скрывает лицо маской. В наборе с ней будут доступны 20 уровней с косметическими предметами. Также авторы добавят другие наборы с оружием и обликами.
Обновление Classified Arms Reloaded для Call of Duty: Vanguard выйдет 24 мая в 20:00 мск, а для Warzone — 25 мая в 19:00 мск.
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