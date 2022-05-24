NVIDIA показала монитор для киберспорта с частотой 500 Гц
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На конференции Computex 2022 компания NVIDIA анонсировала свой первый монитор с частотой обновления экрана в 500 Гц. Его разработали специально для киберспортивных игр вроде CS:GO, Valorand и DOTA 2 совместно с ASUS.
Монитор получил название ROG Swift. 24-дюймовый дисплей использует панель TN и поддерживает 500 Гц при разрешении 1920х1080. По словам NVIDIA, он позволит добиться наименьшего отклика в сетевых играх, где скорость реакции превыше всего.
В качестве подтверждения своих слов компания опубликовала ролик, в котором наглядно сравнила частоты 144 Гц, 240 Гц и 500 Гц. Судя по видео, последняя действительно предоставляет намного более плавный игровой процесс.
Стоимость ROG Swift и дата начала продаж неизвестна.
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